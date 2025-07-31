قائد الجيش رودولف هيكل في عيد الجيش الـ80: نتعهد أن نحمي الإستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا

قائد الجيش رودولف هيكل في عيد الجيش الـ80: نتعهد أن نحمي الإستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا

نعيم قاسم: حزب الله مصر على بناء الدولة وتمكين المؤسسات وتقوية الجيش وتحمل الدولة لمسؤوليتها في الحرب والسلم وبناء استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعية ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه