الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات

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