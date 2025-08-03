وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قرارا بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ

رئيس الحكومة خلال جلسة حواريّة لمناقشة تداعيات انفجار 4 آب: لا تسوية على حساب العدالة ولا نهاية لهذا الجرح الوطني الا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين

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