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o
الجنوب
24
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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مرقص: الموافقة على إجراء مباراة لـ٢٥ موظفًا في سلك الإطفاء العاملة في مطار بيروت
خبر عاجل
2025-08-05 | 13:49
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مرقص: الموافقة على إجراء مباراة لـ٢٥ موظفًا في سلك الإطفاء العاملة في مطار بيروت
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