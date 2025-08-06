مكي: تحفظي عن الجدول الزمني ينطلق من إقتناع راسخ بأن النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية

سجّلتُ تحفّظي ضمن الأطر المؤسساتية، وعلى طاولة مجلس الوزراء، وتحديدًا على الشقّ المتعلّق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة.
ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تُستكمل برويّة ومسؤولية، بما يضمن…
— Dr. Fadi A. Makki (@makkifadi) August 5, 2025
سجّلتُ تحفّظي ضمن الأطر المؤسساتية، وعلى طاولة مجلس الوزراء، وتحديدًا على الشقّ المتعلّق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة.
ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تُستكمل برويّة ومسؤولية، بما يضمن…