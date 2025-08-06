حزب الله: مستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان

حزب الله: قرار الحكومة يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود

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