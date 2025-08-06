المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل: الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل: كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية