وزير الخارجية الإيرانية: الخطوات المقبلة سينتهجها حزب الله "بيده" ونحن نسانده

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حزب الله: حكومة الرئيس نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي والقرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة