لقاء درزي موسع يجمع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق طلال ارسلان وفاعليات درزية سياسية وروحية في منزل المرجع الروحي الشيخ أبو صالح محمد العندراي في بلدة بعلشميه

الاتحاد الدولي لكرة السلة يرفض السماح للنجم اللبناني وائل عرقجي الالتحاق بمنتخب كرة السلة في بطولة آسيا بناءً على قرار اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي

انتهاء المباراة بفوز منتخب أستراليا على منتخب لبنان بنتيجة 93-80 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة والمنتخب اللبناني يواجه كوريا الجنوبية يوم الأحد