الرئيس عون للاريجاني: الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن امن اللبنانيين جميعهم من دون أي استثناء

لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون فلا تدخل لنا في شؤونكم الداخلية فمن الذي اعتدى على بلادكم أليست إسرائيل؟

لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون فلا تدخل لنا في شؤونكم الداخلية فمن الذي اعتدى على بلادكم أليست إسرائيل؟

الرئيس عون للاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين