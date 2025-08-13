سلام: لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد

الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل

منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس