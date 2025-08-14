أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
2025-08-14 | 13:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
المباراة
بخسارة
منتخب
لبنان
منتخب
نيوزيلندا
بنتيجة
نهائي
بطولة
السلة
وانتهاء
مشواره
البطولة
التالي
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
آخر الأخبار
16:24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
0
آخر الأخبار
16:23
يديعوت أحرونوت: العثور على ضابط إسرائيليّ منتحر شارك في القتال في قطاع غزة في الأسابيع الماضية
آخر الأخبار
16:23
يديعوت أحرونوت: العثور على ضابط إسرائيليّ منتحر شارك في القتال في قطاع غزة في الأسابيع الماضية
0
آخر الأخبار
15:43
كالاس : الاتحاد الأوروبيّ يجدد دعوته لإسرائيل لوقف بناء المستوطنات
آخر الأخبار
15:43
كالاس : الاتحاد الأوروبيّ يجدد دعوته لإسرائيل لوقف بناء المستوطنات
0
أخبار دولية
15:40
صفقة أسلحة أميركية محتملة للبحرين
أخبار دولية
15:40
صفقة أسلحة أميركية محتملة للبحرين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
0
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
خبر عاجل
2025-08-13
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
2025-08-13
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-12
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-12
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
0
آخر الأخبار
16:24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
آخر الأخبار
16:24
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
0
خبر عاجل
2025-07-26
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
خبر عاجل
2025-07-26
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
0
أخبار لبنان
2025-08-12
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
أخبار لبنان
2025-08-12
وزير الصناعة: تقرير يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
خطة الجيش لحصر السلاح بخطواتها الاخيرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
خطة الجيش لحصر السلاح بخطواتها الاخيرة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
2
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
4
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
5
أخبار لبنان
03:23
القاضي ماهر شعيتو يُلزم محوّلي أموال للخارج بإعادتها إلى المصارف اللبنانية خلال شهرين
أخبار لبنان
03:23
القاضي ماهر شعيتو يُلزم محوّلي أموال للخارج بإعادتها إلى المصارف اللبنانية خلال شهرين
6
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
7
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
8
أخبار لبنان
05:47
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
أخبار لبنان
05:47
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More