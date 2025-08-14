أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "هاجم الجيش الاسرائيلي قبل قليل مسارات تحت أرضية عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".



وأضاف: "تشكل هذه البنى التحتية التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



ولفت الى أن "الجيش سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".