أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل عدة مسارات تحت الارض تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸يشكل وجود هذه البنى التحتية في تلك المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
🔸سيواصل جيش الدفاع…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 14, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل عدة مسارات تحت الارض تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸يشكل وجود هذه البنى التحتية في تلك المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
🔸سيواصل جيش الدفاع…