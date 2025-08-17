منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2

منتخب إيران يحتل المرتبة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 79-73

ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD