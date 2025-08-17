أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2

خبر عاجل
2025-08-17 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2

خبر عاجل

نيوزيلندا

يواجه

المنتخب

الإيرانيّ

بطولة

السلة…

ترقبوا

المباراة

الـLB2

LBCI التالي
منتخب إيران يحتل المرتبة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 79-73
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:42

السلطات الكويتية تلقي القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية

LBCI
أخبار لبنان
10:23

رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار: كلمات الثناء لا توفيك حقك... شكراً وليد جنبلاط

LBCI
آخر الأخبار
10:19

وزير الدفاع الإسرائيلي: نفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما وهاجمنا بنى تحتية وهذه البداية

LBCI
آخر الأخبار
10:18

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة لإطلاق النار على إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:39

رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض

LBCI
خبر عاجل
08:48

منتخب إيران يحتل المرتبة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 79-73

LBCI
خبر عاجل
2025-08-15

ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD

LBCI
خبر عاجل
2025-08-15

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

جعجع: الحكومة مدعوة للسير قدمًا بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءًا من منتصف الشهر

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-12

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نجري حوارا مع الحكومة السورية وعلى المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح

LBCI
فنّ
2025-08-05

هيفاء وهبي في ردّ غاضب على شائعة تطال حياتها الشخصية: "كذب وتشهير بحياة الناس!"

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-09

الوكالة الوطنية للإعلام: غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:16

بوتين: ناقشت مع ترامب سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل عادل"

LBCI
أخبار لبنان
06:01

تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار

LBCI
أخبار دولية
04:22

الشرع: توحيد سوريا يجب ألا يكون بالدماء والقوة العسكرية

LBCI
أخبار دولية
13:36

معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"

LBCI
فنّ
13:32

نجوى كرم تحيي حفلاً جماهرياً على مسرح قرطاج الأثري

LBCI
أخبار دولية
13:26

غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
أخبار دولية
00:18

مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد

LBCI
خبر عاجل
09:39

رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض

LBCI
أخبار دولية
14:51

الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة

LBCI
آخر الأخبار
05:14

قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية

LBCI
أخبار لبنان
07:54

اتحاد بلديات الحاصباني استنكر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية”

LBCI
أخبار لبنان
07:59

استنكار لرئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ ورؤساء بلديات راشيا الوادي لما تعرض إليه جنبلاط: مواقفة على الدور التاريخيّ في حفظ الهوية

LBCI
حال الطقس
04:18

طقس صيفيّ ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More