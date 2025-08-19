معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة

