الأخبار العاجلة آخر الأخبار
من نحن اتصل بنا
معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة

خبر عاجل
2025-08-19 | 07:07
LBCI
معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين &quot;ن. ع.&quot; و &quot;أ. ح.&quot; وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة
معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
10:21

كييف: روسيا أعادت جثث ألف جندي أوكراني

LBCI
أخبار لبنان
10:12

الرئيس عون: المؤشرات الاقتصادية التي برزت خلال الأشهر الماضية مشجعة

LBCI
أخبار لبنان
10:04

وزير الزراعة تفقد مرفأ طرابلس: جاهزون لنكون جزءًا من تطوير المرافق وتعزيز سمعة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:49

سلام ونظيره الأردني اتفقا على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-18

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-18

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
2025-08-18

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
أخبار دولية
06:47

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: بيكين ليست طرفًا في النزاع في اوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-15

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

LBCI
حال الطقس
2025-06-22

لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:44

الأباتي محفوظ يستقبل السفير ربيع الشاعر: تكريم وتمنيات بالنجاح في مهمّته الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

معلومات للـLBCI: عملية خاصة لمخابرات الجيش… توقيف مطلوبين من المجموعات المتشدّدة في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
07:28

وزير الاقتصاد في مرفا بيروت والمطار مواكبًا المكننة

LBCI
أخبار دولية
06:47

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: بيكين ليست طرفًا في النزاع في اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:35

لافروف: موسكو لا ترفض أي صيغة من صيغ العمل في شأن التسوية الاوكرانية

LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

