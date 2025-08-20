غارة إسرائيلية استهدفت الحوش في ضواحي عين بعال

التالي

وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء