أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

خبر عاجل
2025-08-21 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
3min
خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

رأى متابعون للشأن المالي في لبنان  أن مصرف لبنان إتخذ  خلال الأسابيع الأخيرة قرارين أساسيين في إطار جهوده لإعادة تنظيم القطاع المالي وتعزيز الثقة الدولية به.

الخطوة الأولى تمثلت في إصدار التعميم رقم 170، الذي يشكل طوقا امنيا حول القطاع المصرفي اللبناني، ويمنع المصارف من التعامل المباشر أو غير المباشر مع أي جهة غير مرخصة أو خاضعة لعقوبات دولية، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن. 

هذا القرار حظي بحسب المتابعين للوضع المالي بترحيب واسع من جانب وزارة الخزانة الأميركية، وزارة المالية الفرنسية، عدد كبير من الجهات الدولية، وكذلك من دول الخليج.

لكن، في الداخل اللبناني، ظهرت انتقادات تقول إن التعميم غير ذي جدوى، بحجة أن القرض الحسن ليس خاضعاً أصلاً لسلطة مصرف لبنان، وبحجة أن المصارف لا تتعامل معه أساساً. البعض رأى فيه مجرد محاولة لإرضاء الأميركيين. غير أنّ أقل من عشرة أيام بعد صدور التعميم، برزت قضية بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB)، حيث أشارت مؤسسة فكرية بارزة في واشنطن، هي Foundation for Defense of Democracies، إلى معلومات تفيد بأن البنك قد تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع القرض الحسن. كما أشارت تقارير إلى أنّ أموالاً دخلت عبر البنك أُرسلت إلى بنك مراسل في الولايات المتحدة، وأنّ وحدات الامتثال في ذلك البنك المراسل تتبّعت مسار الأموال المشتبه بها وأبلغت عنها وزارة الخزانة الأميركية. وهو ما يوضح جوهر التعميم 170 والهدف من صدوره.

أما الخطوة الثانية، فتمثلت في توقيع عقد مع شركة K2 Integrity، وهي من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل حالياً في 28 دولة. للشركة سجل حافل، إذ ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة على الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وتعمل مع العراق لتنظيم قطاعه النقدي وتحويل السيولة إلى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وقال المتابعون إن إعلان مصرف لبنان عن هذا العقد لم يكن إلزامياً، لكنه جاء بهدف إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بأن المصرف جاد في مواجهة الاقتصاد النقدي غير المنظم، والاقتصاد الأسود، ومختلف أشكال الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من صحف خليجية بارزة مثل الشرق الأوسط والنداء الكويتية، اللتين اعتبرتا أنها تمثل تطوراً إيجابياً في مسار إصلاح القطاع المالي اللبناني.

وأشار المتابعون إلى الانتقادات التي صدرت من بعض النواب الذين يُعرّفون أنفسهم كـ”إصلاحيين”، وتناولوا طريقة التعاقد مع الشركة وآليته لافتين إلى أن مصرف لبنان أكد أنه أجاب بالفعل على الاستفسارات التي وُجّهت إليه من البرلمان بهذا الخصوص، وأن العملية جرت وفق الأطر القانونية المرعية.

في المحصلة، وبينما ترى الأوساط الدولية والإقليمية في هذين القرارين (التعميم 170 والتعاقد مع K2) مؤشرين على جدية لبنان في معالجة ثغرات نظامه المالي، تبقى النقاشات الداخلية حول جدوى هذه الخطوات وكيفية تنفيذها. غير أنّ الواضح أن هذين القرارين يشكلان بحسب المتابعين للوضع المالي ركيزتين أساسيتين في مسعى لبنان للعودة إلى المنظومة المالية العالمية والخروج من اللائحة الرمادية، وبالتالي الانطلاق في مسار إصلاحي أشمل.

أخبار لبنان

اقتصاد

خبر عاجل

أساسيتان

لبنان

تعزيز

الثقة

المالية

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

وزارة المالية حولّت إلى مصرف لبنان المنحة المالية عن تموز

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-04

نحاس لـ جدل: يجب تعديل قانون النقد والتسليف لإعادة خلق الثقة بين المودعين ومصرف لبنان

LBCI
اقتصاد
2025-08-14

الأوضاع المالية في اجتماع للرئيس عون مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

السفير السعودي بحث مع وزير المالية في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار بين لبنان والسعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

LBCI
خبر عاجل
14:53

غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى بين عبا وأنصار

LBCI
خبر عاجل
14:44

غارة إسرائيلية استهدفت الحوش في ضواحي عين بعال

LBCI
خبر عاجل
2025-08-20

وزيرة التربية: الضغوطات الإقتصادية أجبرتنا على اتخاذ إجراء الـ4 أيام تدريس ونحن لا نزال على ميزانية السنة الماضية واتفقنا على أن تكون هذه السنة الأخيرة لهذا الإجراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:23

بري يلتقي في عين التينة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أخبار دولية
05:57

قتيل و18 مصابًا في أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا في آب

LBCI
أخبار دولية
06:01

مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More