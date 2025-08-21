مصادر اكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل أن تنظر في مسألة الانسحاب من أحد المواقع العسكرية في لبنان

التالي

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر