LBCI
LBCI

علي لاريجاني: قضايا لبنان تحل بالحوار الداخليّ ونحن لا نفرض شيئًا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

خبر عاجل
2025-08-22 | 12:06
مشاهدات عالية
علي لاريجاني: قضايا لبنان تحل بالحوار الداخليّ ونحن لا نفرض شيئًا على &quot;حزب الله&quot; فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه
0min
علي لاريجاني: قضايا لبنان تحل بالحوار الداخليّ ونحن لا نفرض شيئًا على "حزب الله" فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه

خبر عاجل

لاريجاني:

قضايا

لبنان

بالحوار

الداخليّ

شيئًا

"حزب

الله"

ويأخذ

قراراته

بنفسه

