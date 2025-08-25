مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة

مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنجح أبدا والشعب اللبناني و"حزب الله" لن يقبلا بخطة نزع سلاح الحزب

السابق