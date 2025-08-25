أخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
LBCI
LBCI

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده ويبقى هو المسؤول الأوّل عن الدفاع عن الوطن

خبر عاجل
2025-08-25 | 10:38
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده ويبقى هو المسؤول الأوّل عن الدفاع عن الوطن
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده ويبقى هو المسؤول الأوّل عن الدفاع عن الوطن

خبر عاجل

قاسم:

المقاومة

بديلة

الجيش

تسانده

ويبقى

المسؤول

الأوّل

الدفاع

الوطن

مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنجح أبدا والشعب اللبناني و"حزب الله" لن يقبلا بخطة نزع سلاح الحزب
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
LBCI
أمن وقضاء
11:52

تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي

LBCI
آخر الأخبار
11:41

ترامب عن القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة: لم أعلم بذلك ولست سعيدًا

LBCI
أخبار دولية
11:40

"نادي قضاة لبنان" أوضح ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدليّ

LBCI
أخبار لبنان
11:36

إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III

LBCI
خبر عاجل
10:58

قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً

LBCI
خبر عاجل
10:53

الشيخ نعيم قاسم: ألزموا إسرائيل وقفوا ولا تقولوا "ضاغطين علينا" فمن طلب منكم التصدّي وأنتم لستم أهل التصدّي ولا تخافوا على "الكراسي" فلن يجدوا أفضل منكم

LBCI
خبر عاجل
10:50

الشيخ نعيم قاسم: السلاح الذي أعزّنا وحمانا من العدوان لن نتخلى عنه فهذا السلاح روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا ومن اراد أن ينزع السلاح منّا وكأنّه ينزع الروح منّا

LBCI
خبر عاجل
10:45

الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة

LBCI
اقتصاد
2025-08-16

S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-21

الفصائل الفلسطينية في لبنان: الأخبار عن نوايا لتسليم السلاح عارية تمامًا من الصحة

LBCI
أخبار دولية
11:16

ترامب يثير تساؤلات حول كوريا الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-22

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
أخبار دولية
07:00

الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:35

جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
حال الطقس
03:19

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
01:39

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
03:53

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة

