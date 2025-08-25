أخبار
الشيخ نعيم قاسم: في حالة "حزب الله" والمقاومين استطعنا أن نردع العدو الإسرائيليّ لأعوام إذًا المقاومة استطاعت تقديم إنجازات استثنائية وما البديل إن لم تستمكل المقاومة؟ ألاستسلام لإسرائيل؟
خبر عاجل
2025-08-25 | 10:43
الشيخ نعيم قاسم: في حالة "حزب الله" والمقاومين استطعنا أن نردع العدو الإسرائيليّ لأعوام إذًا المقاومة استطاعت تقديم إنجازات استثنائية وما البديل إن لم تستمكل المقاومة؟ ألاستسلام لإسرائيل؟
التالي
مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنجح أبدا والشعب اللبناني و"حزب الله" لن يقبلا بخطة نزع سلاح الحزب
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
السابق
0
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
0
آخر الأخبار
11:41
ترامب عن القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة: لم أعلم بذلك ولست سعيدًا
آخر الأخبار
11:41
ترامب عن القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة: لم أعلم بذلك ولست سعيدًا
0
أخبار دولية
11:40
"نادي قضاة لبنان" أوضح ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدليّ
أخبار دولية
11:40
"نادي قضاة لبنان" أوضح ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدليّ
0
أخبار لبنان
11:36
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
أخبار لبنان
11:36
إخبار من وزارة الطاقة في شأن أخبار متداولة عن الباخرة HAWK III
0
خبر عاجل
10:58
قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً
خبر عاجل
10:58
قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً
0
خبر عاجل
10:53
الشيخ نعيم قاسم: ألزموا إسرائيل وقفوا ولا تقولوا "ضاغطين علينا" فمن طلب منكم التصدّي وأنتم لستم أهل التصدّي ولا تخافوا على "الكراسي" فلن يجدوا أفضل منكم
خبر عاجل
10:53
الشيخ نعيم قاسم: ألزموا إسرائيل وقفوا ولا تقولوا "ضاغطين علينا" فمن طلب منكم التصدّي وأنتم لستم أهل التصدّي ولا تخافوا على "الكراسي" فلن يجدوا أفضل منكم
0
خبر عاجل
10:50
الشيخ نعيم قاسم: السلاح الذي أعزّنا وحمانا من العدوان لن نتخلى عنه فهذا السلاح روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا ومن اراد أن ينزع السلاح منّا وكأنّه ينزع الروح منّا
خبر عاجل
10:50
الشيخ نعيم قاسم: السلاح الذي أعزّنا وحمانا من العدوان لن نتخلى عنه فهذا السلاح روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا ومن اراد أن ينزع السلاح منّا وكأنّه ينزع الروح منّا
0
خبر عاجل
10:45
الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة
خبر عاجل
10:45
الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكوميّ اتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية وإذا استمرت بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان وإذا تراجعت فالتراجع فضيلة
0
أخبار لبنان
07:59
توقيع قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار في لبنان غدًا في وزارة المالية
أخبار لبنان
07:59
توقيع قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار في لبنان غدًا في وزارة المالية
0
موضة وجمال
2025-05-06
جورجينا رودريغيز تحضر الميت غالا للمرة الأولى بإطلالة مستوحاة من الأميرة ديانا (صور)
موضة وجمال
2025-05-06
جورجينا رودريغيز تحضر الميت غالا للمرة الأولى بإطلالة مستوحاة من الأميرة ديانا (صور)
0
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
0
آخر الأخبار
2025-08-03
الجيش: انتشال جثة مواطن بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس
آخر الأخبار
2025-08-03
الجيش: انتشال جثة مواطن بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس
0
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
0
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
0
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
