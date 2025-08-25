الشيخ نعيم قاسم: السلاح الذي أعزّنا وحمانا من العدوان لن نتخلى عنه فهذا السلاح روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا ومن اراد أن ينزع السلاح منّا وكأنّه ينزع الروح منّا

