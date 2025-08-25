قاسم: خارطة الطريق هي اخراج الاحتلال ووقف العدوان واعادة الاسرى واعادة اعمار الجنوب ثم نناقش الاستراتيجية الدفاعيّة ولا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولاً

مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنجح أبدا والشعب اللبناني و"حزب الله" لن يقبلا بخطة نزع سلاح الحزب

مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنجح أبدا والشعب اللبناني و"حزب الله" لن يقبلا بخطة نزع سلاح الحزب

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة