غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله