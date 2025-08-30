رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI تعليقًا على كلام الوزير طارق متري: لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة

رئيس الحكومة نواف سلام للـLBCI عن إمكانية دعوة الرئيس بري إلى حوار غدًا: سننتظر ما سيقوله الرئيس بري غدًا ونعلق على الموضوع

المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: هذه المرة الأخيرة التي ندعم فيها التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان ونحث المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل