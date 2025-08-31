التالي

بري: لا بد من إنعاش ذاكرة من لا يريد أن يتذكر منها أنني خلال الدعوة التي وجهتها إلى الجانبيين للعودة قلنا حينها إنّ المرحلة ليست للرقص فوق الدماء فنتعاون لإنقاذ لبنان فأنجزنا الاستحقاق الرئاسيّ ووحدنا خطاب القسم