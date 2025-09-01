السيدة الأولى نعمت عون: أرفض زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء

