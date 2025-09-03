الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
LBCI
LBCI

قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت 4 قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء

خبر عاجل
2025-09-03 | 01:30
مشاهدات عالية
قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت 4 قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء
0min
قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت 4 قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء

خبر عاجل

الأمم

المتحدة

الموقتة

لبنان:

طائرات

إسرائيلية

مسيرة

أسقطت

قنابل

يدوية

السلام

الثلاثاء

LBCI
03:54

الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض

LBCI
آخر الأخبار
03:49

النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
03:40

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل

LBCI
آخر الأخبار
03:40

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات

LBCI
خبر عاجل
03:38

التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية - محلة الكحالة نزولا ما أدى الى سقوط ٥ جرحى ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
خبر عاجل
2025-09-01

السيدة الأولى نعمت عون: موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيلها وتحسينها ضمن الممكن

LBCI
خبر عاجل
2025-09-01

السيدة الأولى نعمت عون: أرفض زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-28

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-18

لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير المرفأ: المزاعم في حق وليم نون لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

