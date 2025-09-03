قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت 4 قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء

التالي

التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية - محلة الكحالة نزولا ما أدى الى سقوط ٥ جرحى ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة