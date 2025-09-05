الأخبار
وزير الإعلام: سلام أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها
خبر عاجل
2025-09-05 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الإعلام: سلام أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها
خبر عاجل
الإعلام:
الدعم
العربي
والدولي
للضغط
إسرائيل
إعتداءاتها
والإنسحاب
النقاط
تحتلها
التالي
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
16:53
مسؤولون كبار في إدارة ترامب: الدول التي مارست في الماضي سياسة "دبلوماسية الرهائن" تشمل الصين وإيران وأفغانستان
آخر الأخبار
16:53
مسؤولون كبار في إدارة ترامب: الدول التي مارست في الماضي سياسة "دبلوماسية الرهائن" تشمل الصين وإيران وأفغانستان
0
آخر الأخبار
16:52
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أميركيين "بشكل غير قانوني"
آخر الأخبار
16:52
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أميركيين "بشكل غير قانوني"
0
أخبار دولية
16:42
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"
أخبار دولية
16:42
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"
0
آخر الأخبار
16:27
ترامب: تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب يبعث برسالة قوة وانتصار
آخر الأخبار
16:27
ترامب: تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب يبعث برسالة قوة وانتصار
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
0
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
0
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
0
خبر عاجل
12:07
مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته في شأنها سرية وعلى أن ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن
خبر عاجل
12:07
مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته في شأنها سرية وعلى أن ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
0
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-08-28
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
2025-08-28
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
بالفيديو
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
0
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
0
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
0
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
0
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
1
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
2
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
3
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى "إنهاء المهمة" عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
4
صحف اليوم
00:15
مصادر "الأنباء الكويتية": الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
صحف اليوم
00:15
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
5
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
6
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى "حزب الله" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
7
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
8
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
