LBCI
LBCI

جعجع: لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها ولا حرب أهلية ولا أحد يريدها

خبر عاجل
2025-09-07 | 12:39
جعجع: لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها ولا حرب أهلية ولا أحد يريدها
جعجع: لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها ولا حرب أهلية ولا أحد يريدها

خبر عاجل

يحزنون

يطوقون

السراي

غيرها

أهلية

يريدها

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
LBCI
أخبار دولية
14:31

إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
14:30

ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير

LBCI
فنّ
14:25

نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
خبر عاجل
13:02

جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش

LBCI
خبر عاجل
12:59

جعجع: زمن التمديد ولى الى غير رجعة وسنقاوم أي محاولة لوقف مسيرة التغيير ونتمسك باجراء انتخابات نيابية ناجحة

LBCI
خبر عاجل
12:58

جعجع: ادعو الامانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد قمة كعام ٢٠٠٢ في بيروت ليكتمل عقد عودة لبنان الى العالم العربي

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08

"إنه الأذكى والأسرع"... "أوبن إيه آي" تطلق "جي بي تي 5"

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-06

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أورتاغوس في بيروت...

LBCI
خبر عاجل
2025-04-22

الدّفاع المدنيّ: استشهاد مواطن في استهداف إسرائيليّ للسيارة في بعورته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...

LBCI
رياضة
14:18

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كارلو أكوتيس قديس الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع

