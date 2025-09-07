جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

