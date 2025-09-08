الأخبار
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
خبر عاجل
2025-09-08 | 10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارات الإسرائيلية على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة خمسة آخرين بجروح.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
وزارة الصحة
الغارات الإسرائيلية
البقاع
الهرمل
التالي
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
السابق
آخر الأخبار
أخبار دولية
12:02
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
أخبار دولية
12:02
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
0
آخر الأخبار
12:00
سانا: بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا والحكومة اللبنانية عُقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة
آخر الأخبار
12:00
سانا: بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا والحكومة اللبنانية عُقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة
0
آخر الأخبار
11:44
ترامب: سنصلح الوضع في شيكاغو كما فعلنا في واشنطن العاصمة التي تحولت من واحدة من أكثر المدن عنفا إلى منطقة آمنة
آخر الأخبار
11:44
ترامب: سنصلح الوضع في شيكاغو كما فعلنا في واشنطن العاصمة التي تحولت من واحدة من أكثر المدن عنفا إلى منطقة آمنة
0
آخر الأخبار
11:43
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
آخر الأخبار
11:43
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
0
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل
خبر عاجل
07:54
معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل
0
خبر عاجل
06:18
غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي
خبر عاجل
06:18
غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي
0
خبر عاجل
05:57
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
خبر عاجل
05:57
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
0
خبر عاجل
13:02
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
خبر عاجل
13:02
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
0
منوعات
09:04
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
منوعات
09:04
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
0
منوعات
2025-08-29
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
منوعات
2025-08-29
عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!
0
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
فنّ
14:25
نانسي عجرم مع زوجها وابنتها: "العائلة مكاني المفضل" (صور)
0
فنّ
2025-04-09
أصيبت بانهيار عصبي... نجمة عالمية تثير قلق جمهورها والسبب: مقطع فيديو!
فنّ
2025-04-09
أصيبت بانهيار عصبي... نجمة عالمية تثير قلق جمهورها والسبب: مقطع فيديو!
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
