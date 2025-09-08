5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل

جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش

السابق