رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي وقد شكّلنا فريقًا قانونيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم
خبر عاجل
2025-09-09 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي وقد شكّلنا فريقًا قانونيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم
خبر عاجل
الوزراء
الخارجية
القطري:
اليوم
إرهاب
ومحاولة
لزعزعة
الأمن
والاستقرار
الإقليمي
شكّلنا
فريقًا
قانونيًا
لاتخاذ
الإجراءات
القانونية
الهجوم
التالي
نواف سلام من عين التينة: حزب الله أعطى "مرّة وإثنين" الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري وهناك خطة وضعها الجيش لحصر السلاح وسنتابع تنفيذها شهريا ونحن رحبنا بالخطة والترحيب يعني التعامل الايجابي
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
16:55
ترامب يقول إن قرار شن ضربات في قطر اتّخذه نتانياهو
أخبار دولية
16:55
ترامب يقول إن قرار شن ضربات في قطر اتّخذه نتانياهو
0
آخر الأخبار
16:43
ترامب: أكدت للقطريين أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم
آخر الأخبار
16:43
ترامب: أكدت للقطريين أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم
0
آخر الأخبار
16:41
ترمب: أريد إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تنتهي الحرب فورا
آخر الأخبار
16:41
ترمب: أريد إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تنتهي الحرب فورا
0
آخر الأخبار
16:40
ترمب: نتنياهو أخبرني بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام وهذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام
آخر الأخبار
16:40
ترمب: نتنياهو أخبرني بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام وهذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
0
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
0
خبر عاجل
09:29
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
خبر عاجل
09:29
رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر
0
خبر عاجل
09:16
القناة ١٤ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج
خبر عاجل
09:16
القناة ١٤ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
آخر الأخبار
2025-05-12
الشيخ نعيم قاسم: الإنتخابات البلدية والإختيارية أظهرت حماسة اللبنانيين لبناء الدولة
آخر الأخبار
2025-05-12
الشيخ نعيم قاسم: الإنتخابات البلدية والإختيارية أظهرت حماسة اللبنانيين لبناء الدولة
0
آخر الأخبار
16:00
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: العدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات
آخر الأخبار
16:00
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: العدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات
0
أخبار دولية
16:26
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد
أخبار دولية
16:26
رئيس الوزراء القطري: قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة ونحتفظ بحق الرد
0
أخبار لبنان
2025-05-18
قبلان: مصالح لبنان في لبنان فقط وقوة لبنان في داخله
أخبار لبنان
2025-05-18
قبلان: مصالح لبنان في لبنان فقط وقوة لبنان في داخله
بالفيديو
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
4
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
5
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
6
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
7
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
8
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
