قاسم: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه

خبر عاجل
2025-09-10 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
قاسم: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه
قاسم: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي وقد شكّلنا فريقًا قانونيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
13:26

نتنياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم

LBCI
أخبار دولية
13:14

مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:03

منذ الـ1948... هاجس الأمن يحكم إسرائيل

LBCI
منوعات
13:01

خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:55

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية

LBCI
خبر عاجل
15:53

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي وقد شكّلنا فريقًا قانونيًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم

LBCI
خبر عاجل
15:21

قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي

LBCI
خبر عاجل
2025-09-09

مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
11:44

رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية

LBCI
أخبار لبنان
07:16

أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات

LBCI
خبر عاجل
10:58

قاسم: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه

LBCI
أخبار لبنان
11:37

قاسم: اميركا لا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل ونحن لن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدًا

بالفيديو
LBCI
أخبار دولية
13:14

مقر حماس في الدوحة... من الضغوط الأميركية إلى الصواريخ الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:03

منذ الـ1948... هاجس الأمن يحكم إسرائيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025

LBCI
أخبار دولية
11:55

الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في مدينة غزة أطول فترة ممكنة لتسليم المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
10:32

ولي العهد السعودي: المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
08:19

نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
07:49

الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين

LBCI
أخبار لبنان
07:03

رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:52

إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟

LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

LBCI
خبر عاجل
15:21

قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي

LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

