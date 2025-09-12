مصرف لبنان المركزيّ: قيمة احتياطيات لبنان من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025