أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها

2025-09-15 | 08:49
أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها
أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه
مراد: يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعدم جعل لبنان ساحة لتهديد استقرارها
آخر الأخبار

LBCI
صحة وتغذية
10:49

علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… طبيب يُحذّر

LBCI
آخر الأخبار
10:49

ترامب يصل إلى المملكة المتحدة مساء الثلاثاء في زيارة في امتياز نادر من نوعه تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث

LBCI
أخبار دولية
10:46

أمير قطر يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال المفاوضات في شأن غزة عبر الضربة على الدوحة

LBCI
أخبار دولية
10:45

عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر

LBCI
خبر عاجل
10:15

الرئيس عون: نقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدا دوليا واسعا

LBCI
خبر عاجل
10:13

الرئيس عون: الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة والرد يجب أن يكون بالوضوح نفسه

LBCI
خبر عاجل
10:12

الرئيس عون: إنّ المستهدف الحقيقيّ على الدوحة هو مفهوم الوساطة وتصفية فكرة التفاوض نفسها

LBCI
خبر عاجل
09:07

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه

LBCI
خبر عاجل
2025-09-02

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
فنّ
04:00

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

الوزير محمد حيدر للـLBCI: إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
07:42

روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:19

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

LBCI
أخبار لبنان
07:05

سلام تناول ملف إعادة الإعمار: العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أخبار دولية
03:24

الرئيس الإيراني يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل قبل قمة الدوحة

LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
أمن وقضاء
05:42

روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
خبر عاجل
08:49

أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها

