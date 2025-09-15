الرئيس عون: نقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدا دوليا واسعا

التالي

أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها