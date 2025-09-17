غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين