توم براك لسكاي نيوز عربية: "حزب الله" عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها

توم براك لسكاي نيوز عربية: إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين