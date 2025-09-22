نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّهم في خِضَمِّ صراعٍ ينتصرون فيه على أعدائهم.



وقال، خلال رفعِ كأسٍ، في مناسبة حلول رأسِ السنة: "يجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخيًا لأمنِ إسرائيل".



وأضاف نتنياهو: "نحن عازمونَ على تحقيقِ كلِّ أهدافِ الحربِ".



وشدّد على عزمه تحقيق أهداف الحرب كلها؛ ليس فقط في غزة، "وليس فقط بإتمام القضاء على حماس وتحرير المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، بل أيضًا على الجبهات الأخرى وفتح فرص للأمن والنصر وحتى السلام.