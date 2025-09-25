الأخبار
وزير المال: هناك اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ
خبر عاجل
2025-09-25 | 08:56
وزير المال: هناك اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ
المال:
اجتماعات
متواصلة
للعمل
موضوع
الودائع
والمودعين
ونعمل
بجدية
اعادة
احياء
القطاع
المصرفيّ
التالي
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
11:51
أمن الدولة: ختم معمل لتصنيع المرتديلا في تعنايل وضبط كميات من المنتجات الفاسدة
آخر الأخبار
11:32
إسلامي: طهران ستواصل برنامجها النووي
أخبار دولية
11:19
رئيس الوزراء العراقيّ: وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان وستصدره عبر خط الأنابيب العراقيّ التركيّ
منوعات
11:18
عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
08:54
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
آخر الأخبار
2025-05-18
نواف سلام: أتمنى أن تكون نسبة التصويت عالية في بيروت فهذه فرصة لا يجب تفويتها
أخبار لبنان
2025-08-28
الدفاع المدني ينتشل جثة شخص قضى غرقًا قبالة شاطئ الزيتونة باي
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05
"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا
أخبار دولية
2025-08-29
الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات رهينتين من غزة
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
