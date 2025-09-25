وزير المال: هناك اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ

وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف

