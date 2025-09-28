تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن المركز العالي للرياضة العسكرية سيقيم برعاية قائد الجيش وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار "مع بعض منوصل" وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025.وأشارت الى أن نقطتي الانطلاق والوصول ستكون أمام النادي العسكري - المنارة بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص.وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه سيتمّ قطع السير وتحويله وفقا للآتي:- قطع وتحويل السير بجانب ملعب النجمة.- قطع وتحويل السير من شارع بليس بالاتّجاه فوق نادي الرياضي ثم شارع نجيب عرداتي باتجاه الحمراء.- قطع السير عند تقاطع ويغان - فوش.- قطع السير عند تقاطع ويغان الشهداء.- قطع السير عند نفق جورج حداد باتجاه الخطّ البحري وتحويل السير قبل بوابة المرفأ من تمثال المغترب باتّجاه شارل حلو.وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعا للازدحام.