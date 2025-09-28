الجميل: إنتقلنا اليوم من تحرير القدس إلى تحرير صخرة الروشة ونطلب من الشرعية في لبنان التعاطي مع السلاح على أساس أن الهدف منه الضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس

