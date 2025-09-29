سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128

بري ردًا على إتهامات بحق سلام: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين فالحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة"

باسيل من مجلس النواب: كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر