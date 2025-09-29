سامي الجميل: سنصوت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك