ترامب: نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام في شأن غزة

خبر عاجل
2025-09-29 | 14:36
ترامب: نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام في شأن غزة
ترامب: نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام في شأن غزة

خبر عاجل

نقترب

التوصل

اتفاق

باسيل من مجلس النواب: كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
16:51

الجهاد الاسلاميّ: الإعلان الاميركيّ تعبير عن موقف اسرائيل بالكامل ونعتبره وصفة لتهجير المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
آخر الأخبار
16:11

مصدر دبلوماسيّ للجزيرة: وفد "حماس" المفاوض وعد الوسطاء بدراسة المقترح بمسؤولية

LBCI
خبر عاجل
15:48

هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي

LBCI
خبر عاجل
15:16

نتنياهو: سنقوم بإنشاء لجنة ثلاثية مع قطر والولايات المتحدة لحل الخلافات ولكن إذا حاولنا وضعهم على أسس مختلفة فسيكون ذلك رائعًا

LBCI
خبر عاجل
15:13

نتنياهو: يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
15:04

نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة

LBCI
خبر عاجل
15:48

هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي

LBCI
صحة وتغذية
15:00

مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تفاصيل كفالة سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
07:04

سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
أخبار لبنان
03:19

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
06:14

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

Learn More