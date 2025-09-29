الأخبار
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح "حماس"
خبر عاجل
2025-09-29 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح "حماس"
خبر عاجل
ترامب
ستعيد
الرهائن
الأحياء
والأموات
وتنزع
"حماس"
التالي
باسيل من مجلس النواب: كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
16:55
0
أخبار دولية
0
0
آخر الأخبار
0
0
0
0
زوارنا يقرأون الآن
0
0
0
0
بالفيديو
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الأكثر قراءة
1
2
3
4
5
6
7
8
