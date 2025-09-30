بو صعب: اذا لم يكتمل النصاب فهذا يعني أن جلسة أمس معطّلة فالنصاب طار قبل أن تنتهي الجلسة ولم نتلُ محضر الجلسة وللتصويت عليه وبالتالي كل القوانين التي أقرت أمس تبقى محفوظة حتى تنعقد جلسة ثانية وحينها يقفل المحضر وتسلك القوانين بطريقها القانوني

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك