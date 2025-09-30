الأخبار
بو صعب: اذا لم يكتمل النصاب فهذا يعني أن جلسة أمس معطّلة فالنصاب طار قبل أن تنتهي الجلسة ولم نتلُ محضر الجلسة وللتصويت عليه وبالتالي كل القوانين التي أقرت أمس تبقى محفوظة حتى تنعقد جلسة ثانية وحينها يقفل المحضر وتسلك القوانين بطريقها القانوني

2025-09-30 | 03:54
بو صعب: اذا لم يكتمل النصاب فهذا يعني أن جلسة أمس معطّلة فالنصاب طار قبل أن تنتهي الجلسة ولم نتلُ محضر الجلسة وللتصويت عليه وبالتالي كل القوانين التي أقرت أمس تبقى محفوظة حتى تنعقد جلسة ثانية وحينها يقفل المحضر وتسلك القوانين بطريقها القانوني
0min
بو صعب: اذا لم يكتمل النصاب فهذا يعني أن جلسة أمس معطّلة فالنصاب طار قبل أن تنتهي الجلسة ولم نتلُ محضر الجلسة وللتصويت عليه وبالتالي كل القوانين التي أقرت أمس تبقى محفوظة حتى تنعقد جلسة ثانية وحينها يقفل المحضر وتسلك القوانين بطريقها القانوني

خبر عاجل

05:05

النائب جورج عدوان: موقفنا ثابت في كل مرة نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر

05:00

النائب جورج عدوان: لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً

04:59

النائب جورج عدوان: أهنئ النواب الذين لم يحضروا لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى قيام المؤسسات بدورها ولا سيما المجلس النيابي

04:59

عدوان: ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع أن هناك أكثرية من النواب يريدون أن تبحث الهيئة العامة بالتعديلات التي يجب وضعها على القانون الحالي والأهم أن هناك أكثرية من النواب لا يريدون تأجيل الإنتخابات والخطوة التي قاموا بها اليوم ليست خطوة لتعطيل عمل المجلس

04:35

تطيير جلسة مجلس النواب بعد دخول 48 نائبًا فقط الى القاعة

04:06

بو صعب: تعطيل المجلس النيابي يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً

03:43

معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب: القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم

02:35

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

2025-09-29

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

2025-09-20

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

2025-07-03

مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء

2025-09-23

أ.ف.ب: وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي

03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

13:55

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

13:53

قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ

13:29

تفاصيل كفالة سلامة

02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

07:04

سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

06:14

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

05:48

النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون

