مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

خبر عاجل
2025-10-02 | 01:49
مشاهدات عالية
شارك
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

خبر عاجل

طوارئ

الصحة:

شهيدان

وجريح

الغارة

الجرمق

الخردلي

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
04:24

الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:12

قعقور للـLBCI: نريد قرارا عسكريا واحدا في حال اتخاذ قرار الحرب والدولة مسؤولة عن حماية المجتمع ويجب أن تقوم بدورها من جديد والسيادة لها شروط وأهمها الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
03:55

بريطانيا "قلقة للغاية" من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

وزارة المالية حولّت إلى مصرف لبنان المنحة المالية عن تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29

هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08

اكتشاف جديد يثير الجدل... هذا ما وجدته ناسا على كوكب المريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05

الـLBCI ترافق وزير الأشغال في جولة مفاجأة إلى مطار بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

